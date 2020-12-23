Чебоксары, , 12:30 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор бывшему директору школы, которого обвиняли в присвоении части премий сотрудников. По данным следствия, было получено свыше 400 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре.

Перед судом предстал экс-руководитель одной из школ в Канаше. Правоохранители установили, что с февраля 2013 года по апрель 2018 года он присваивал часть средств, выплачиваемых работникам школы в качестве поощрения.

«Подсудимый давал устные распоряжения о подготовке от его имени приказов о поощрении, а также проектов приказов об оказании материальной помощи некоторым работникам, которые были предупреждены об этом, а также о необходимости передачи части выплат под предлогом использования на текущую деятельность школы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следствия, всего было незаконно получено более 400 тыс. рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»). Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении, назначив 70 тыс. рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Чебоксарах по факту присвоения средств жильцов осуждена 26-летняя бухгалтер одной из управляющих компаний. Ущерб превысил 400 тыс. рублей, фигурантка уголовного дела получила условный срок.

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