Нижнеломовский район, , 09:19 — REGNUM В Нижнеломовском районе Пензенской области расследуют уголовное дело, возбужденное по факту причинения смерти охотнику по неосторожности.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, происшествие произошло вечером 28 декабря 2020 года. Тогда 50-летний житель Нижнеломовского района недалеко от села Усть-Каремша охотился на дикого кабана. Мужчина увидел свежие следы кабана и услышал шорох в кустах, после чего произвел выстрел из гладкоствольного ружья. В резельтате по неосторожности он причинил огнестрельную рану ноги другому 54-летнему охотнику. Потерпевший скончался от кровопотери, вызванной ранением, при его доставлении подозреваемым в медучреждение.

После проверки установлено, что обвиняемый владел оружием на законных основаниях, документы на приобретение и хранение оружия оформлены в соответствии с законодательством. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 19 декабря 2020 года во время охоты на зайцев 53-летний мужчина получил огнестрельное ранение в Новониколаевском районе Волгоградской области. Ему в бедро по неосторожности выстрелил знакомый охотник.

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