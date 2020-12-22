Новониколаевский район, , 09:34 — REGNUM 53-летний мужчина получил огнестрельное ранение в Новониколаевском районе Волгоградской области. Ему в бедро по неосторожности выстрелил знакомый охотник, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трое мужчин охотились утром 19 декабря на зайцев недалеко от хутора Дуплятский. У них имелись все необходимые лицензии. Один из охотников, 58-летний мужчина, начал заряжать ружьё и по неосторожности выстрелил в стоящего на противоположной стороне у автомобиля знакомого. Дробь пробила заднюю дверь машины и попала в бедро пострадавшему охотнику.

Мужчину госпитализировали в больницу. В полиции начали проверку.