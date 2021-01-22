Благовещенск, , 08:28 — REGNUM В Приамурье городской суд Благовещенска принял решение прекратить дело о заражении 169 детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ).

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Прекратить дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования суд попросила сторона защиты. По делу проходят сразу три обвиняемых и 169 потерпевших. Как сообщили в суде, на скамье подсудимых находились заместитель главного врача по лечебной работе АОДКБ, заведующий отделением эпидемиологии и заведующий отделением гематологии АОДКБ.

Как выяснило следствие, персонал больницы использовал нестерильные медицинские перчатки при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильный медицинский инструментарий. В результате гепатитом заразились 169 детей.

Потерпевшие, присутствующие на заседании, практически все, высказались против прекращения уголовного дела.

Прокуратура выступила не против и поддержала ходатайство. Суд удовлетворил ходатайство и прекратил дело, пишет АСН24.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбуждено по факту смерти семилетнего ребёнка в ходе проведения операции в Орловской области.