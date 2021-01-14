Орел, , 15:44 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту смерти семилетнего ребёнка в ходе проведения операции в Орловской области, сообщила 14 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Ранее на приём к прокурору Орловской области обратился местный житель, который сообщил, что ранее неоднократно обращался в медицинские учреждения в связи с жалобами сына на боли в брюшной полости. Ребенку стало хуже, но причина его недомогания вовремя не была диагностирована. В последующем мальчику была произведена операция, однако он скончался в больнице.

По результатам проверки обращения, поступившего на личном приеме прокурора области, органами СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области. В СК уточнили, что ребенок скончался 4 января в медицинском учреждении Орла.