Багдад, , 02:46 — REGNUM Ответственность за совершение двойного теракта в Багдаде 21 января взяла на себя группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает агентство Agence France-Presse со ссылкой на исламистов.

В результате атак погибли по меньшей мере 32 человека, а еще 110 — получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января МИД РФ выпустил заявление, в котором говорится, что Россия самым решительным образом осуждает теракты на площади Таиран в Багдаде.

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