Цзинань, Китай, , 02:27 — REGNUM Спасатели осуществляют бурение в серьезно засыпанного обломками грунта рудника на востоке Китая для спасения горняков, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Двадцать два горняка находятся под завалами золотого рудника Цися на глубине 600 метров под землей после взрыва, прогремевшего 10 января в городе Яньтай провинции Шаньдун.

Спасатели установили контакт с 10 горняками. Один из погребенных под завалами горняков скончался. Отмечается, что на завершение спасательных работ потребуется не менее 15 дней.