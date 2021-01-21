Тулуза, Франция, , 20:59 — REGNUM Во французском городе Тулуза женщина спровоцировала три последовательных автомобильных аварии, в результате которых были ранены три велосипедиста, один из которых вскоре скончался. Об этом в четверг, 21 января, сообщает Le Figaro.

После столкновений с велосипедистами женщина, которая, как уточняют в полиции города, «может страдать от психических заболеваний», попыталась сбежать с места преступления, но была быстро задержана жандармами.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января во французском городе Лион к штрафу размером в 4000 евро приговорили торговца, продававшего медицинские маски, несмотря на запрет делать это в условиях недостатка средств защиты, действовавший во Франции в марте 2020 года.

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