Ульяновск, , 10:45 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело о попытке убийства продавщицы магазина. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Нападение было совершено в Ульяновске 6 сентября 2020 года в одном из магазинов по улице Водопроводная. Пострадавшую женщину с колото-резаными ранениями обнаружили в торговом зале, она выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

«Потерпевшая — сотрудница в униформе — подверглась нападению со стороны покупательницы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в следственном управлении СКР отмечали, что подозреваемая нанесла работнице магазина «многочисленные удары ножом по различным частям тела», после нападения злоумышленница скрылась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство из хулиганских побуждений»).

В прокуратуре отмечают, что судебно-психиатрическая экспертиза установила, что нападавшая в силу заболевания не могла отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Дело передано в суд для применения принудительной меры медицинского характера в специальной организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор 40-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве 47-летнего брата. По данным следствия, пострадавший был застрелен, а причиной стал большой финансовый долг. В ведомстве полагают, что злоумышленник задолжал своему брату 1 млн рублей.

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