Миллеровский район, Ростовская область, , 14:41 — REGNUM В Миллеровском районе Ростовской области в 20-градусный мороз сломался автобус с гражданами Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной поисково-спасательной службе 21 января.

Инцидент произошёл на 825 километре трассы М-4 «Дон». К месту происшествия выехали спасатели Алексеево-Лозовского отряда (Чертковский район).

«Выяснилось, что у транспорта перехватило воздух и требуется отогрев тормозной системы. Для этого спасатели применяют тепловую пушку. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

В рейсовом автобусе находились 24 пассажира — граждане Украины. Они продолжили путь в попутном автобусе, следовавшем из Луганска в Воронеж.