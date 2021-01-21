Саратов, , 14:39 — REGNUM Доследственная проверка организована в Саратове после получения рабочим производственной травмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В Саратове на улице Бережной в одной из организаций, специализирующейся на обработке изделий из металла 20 января 62-летний мужчина работал на фрезеровочном станке. В какое-то время правая рука рабочего попала под горизонтальную циркулярную пилу. Коллеги пострадавшего бросились ему на помощь и перетянули руку жгутом. Затем мужчину госпитализировали в стационар, где провели операцию.

Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, затребована необходимая документация. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Комсомольске-на-Амуре на авиастроительном заводе имени Гагарина произошло ЧП — 35-летнего замначальника цеха №2 обнаружили в луже крови в комнате отдыха работников. Мужчине вовремя вызвали скорую и успели доставить в больницу. При этом пострадавший был в сознании и просил «не спасать» его.

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