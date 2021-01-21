Всеволожск, Ленинградская область, , 13:18 — REGNUM Тело чемпиона России по хоккею среди юношей, 34-летнего бывшего игрока и тренера Святослава Агафонова обнаружил его друг спустя два дня после того, как хоккеист перестал выходить на связь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщение о смерти мужчины поступило в дежурную часть полиции вечером 20 января. Знакомый Агафонова по имени Николай рассказал, что обнаружил тело друга в одном из коттеджей в поселке Вартемяги в Ленобласти, где тот проживал. Мужчина забеспокоился, что Святослав в течение двух дней не выходил на связь, и приехал к нему домой. Дверь ему никто не открыли, поэтому пришлось влезть через открытое окно.

Тело хоккеиста Николай нашел на полу первого этажа коттеджа. Вызванные на место происшествия сотрудники полиции не обнаружили на теле Агафонова следов насильственной смерти. Однако на лице мужчины около носа были кровоподтеки, а вокруг рта пена.

Как уточнил друг погибшего, ранее Святослав употреблял наркотики. На месте происшествия было обнаружено вещество белого цвета, ложка и шпиц. По факту смерти спортсмена проводится проверка.

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