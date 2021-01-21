Электросталь, Московская область, , 11:14 — REGNUM Проверку по факту наезда автобуса на угол кинотеатра в подмосковной Электростали, в результате чего пострадало более десяти человек, начала прокуратура Московской области. Об этом 21 января сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в городском округе Электросталь», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ДТП произошло утром 21 января и в результате него есть пострадавшие.

Кроме того, указывается, что проведение проверки поручено прокуратуре города Электростали Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество пострадавших в результате ДТП с автобуса в подмосковной Электростали возросло до 10 человек.