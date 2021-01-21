Электросталь, Московская область, , 09:28 — REGNUM Количество пострадавших в результате ДТП с автобуса в подмосковной Электростали возросло до 10 человек. Об этом 21 января сообщил источник в медицинских кругах.

«Пострадавших в ДТП в Электростали, предварительно, уже десять человек», — приводит его слова ТАСС.

При этом, по предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автобус, следовавший по маршруту № 8, в котором находилось 20 человек, врезался в Электростали в угол кинотеатра «Современник», в результате чего пострадали четыре его пассажира.