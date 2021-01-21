Малгобек, Ингушетия, , 10:38 — REGNUM В Ингушетии произошло ЧП в одном из многоквартирных жилых домов города Малгобека — отравились двое жильцов. Их доставили в больницу, причины происшествия в настоящее время устанавливаются, сообщили 21 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент случился накануне поздно вечером. Звонок в дежурную службу МЧС поступил в 22:02. Выехавшие на место сотрудники пожарно-спасательного подразделения обнаружили двоих пострадавших. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Малгобекскую районную больницу.

Предварительно установлено, что причиной отравления стала неправильная эксплуатация газовой колонки и отсутствие вентиляции в квартире.