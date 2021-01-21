Мапуту, , 09:45 — REGNUM Тропический шторм средней интенсивности «Элоиза», надвигающийся на побережье Мозамбика, может «превратиться» в представляющий опасность для населения тропический циклон. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на прогноз Национального института погоды Мозамбика (Inam).

По прогнозу специалистов, шторм перешел в стадию сильного тропического шторма и может достичь побережья Мозамбика в воскресенье, 24 января.

В институте добавили, что шторм может достичь Мозамбикского пролива уже к четвергу, 21 января, и повлиять на морское судоходство. Циклон угрожает провинциям Софала, Иньямбане и Газа, а также в центральной провинции страны Замбезия.

«Элоиза» может стать вторым циклоном, который обрушивается на Мозамбик в нынешнем сезоне дождей после «Чалане».

В 2019 году на центральный Мозамбик обрушился один из самых мощных циклонов — «Идай», который унес более 600 жизней и оставил за собой масштабные разрушения.

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