Порт-Луи, , 10:37 — REGNUM На Маврикии бывшего судью назначили главой группы по проведению расследования обстоятельств, при которых на принадлежащем Японии судне «Wakashio» произошёл разлив сотен тонн нефти в береговых водах острова. Об этом сообщает BBC Swahili.

MV Wakashio село на мель на коралловом рифе в июле прошлого года. Из судна в океан вылилось 4000 тонн топлива, что вызвало экологическую катастрофу у берегов Маврикия.

Бывший судья Абдуррафик Хамут и его помощники проведут расследование причин трагедии и масштабов ущерба, причиненного сухогрузом.

Около 15 человек уже подтвердили свое участие в расследовании, в том числе лидер оппозиции Арвин Булель, эксперт по безопасности на море и общественный активист Брюно Лоретта вместе с правительственными чиновниками и членами экипажа.

Капитан судна Сунил Кумар Нандешвар и его помощник Хитихамилладж Субодха Джанендра Тилакаратна были арестованы после того, как судно затонуло.

В октябре 2020 г. суд отклонил ходатайство капитана об освобождении его под залог.

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