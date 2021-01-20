Благовещенск, , 06:21 — REGNUM В Приамурье в городе Свободном, где введён режим ЧС, специалисты пытаются восстановить водоснабжение жилых домов и учреждений — для этого взамен перемерзшего водопровода построят новый временный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Протяженность временного водовода составит около 1,3 км.

Из-за перемерзания трубы без холодного водоснабжения остались шесть многоквартирных домов, школа, детский сад и колледж. Организован подвоз воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Свободный Амурской области из-за замерзания магистрального водопровода 19 января был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Трубы перемёрзли из-за низких температур воздуха на улице.