Свободный, Амурская область, , 11:31 — REGNUM В городе Свободный Амурской области из-за замерзания магистрального водопровода был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В Свободном введён режим ЧС… Причиной стало перемерзание из-за низких уличных температур магистрального водопровода по улице Лесная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без водоснабжения остались шесть многоквартирных домов и три социальных объекта. Проблема возникла еще 15 января, уточнили в администрации.

«С учётом сложившейся ситуации, единственный возможный вариант — это строительство нового временного водопровода протяжённостью около 1,5 км», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя пять дней после аварии восстановлено водоснабжение в городе Питкяранта в Карелии, где без холодной воды в условиях сильных морозов оказались более 10 тыс. жителей.

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