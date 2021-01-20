Владивосток, , 04:59 — REGNUM Во Владивостоке утром 20 января в детском саду №166 наблюдался дым на крыше здания. Руководство сада эвакуировало детей и вызвало пожарных. На место происшествия приехал и мэр Олег Гуменюк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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«Персонал действовал чётко по инструкции, оперативно вывели всех детей и разместили их в соседней школе. Вызвали пожарную службу. Никакого серьёзного возгорания не обнаружено. Сейчас еще дополнительно здание обследуют. Также я дал поручение усилить проверки по пожарной безопасности во всех учреждениях образования города», — пояснил городской глава.

По словам заведующей детским садом Лидии Лопуховой, утром был замечен то ли дым, то ли пар на крыше. Эвакуировали 80 детей.

В мэрии добавили, что пожарной безопасности в учреждениях образования уделяется пристальное внимание. Так, в 2020 году в 19-ти школах, 31-м детском саду и трёх учреждениях дополнительного образования установили новые противопожарные двери. В 48 учреждениях старые автоматические пожарные сигнализации заменили на новые.

Закуплено 288 новых и перезаряжено более шести тыс. огнетушителей. Кроме того, регулярно ведется работа по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций во всех учреждениях образования и обустройству аварийных выходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на территории России было зафиксировано 439 100 пожаров, что на 6,9% меньше по сравнению с 2019 годом.