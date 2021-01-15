Москва, , 12:20 — REGNUM В 2020 году на территории России было зафиксировано 439 100 пожаров, что на 6,9% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом 15 января рассказал журналистам главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

«В 2020 году зарегистрировано 439 100 пожаров, что на 6,9% меньше, чем в 2019 году», — сказал он.

Также Супруновский указал, что при пожарах в 2020 году погибли 8 262 человека, что на 3,5%. При этом в данном числе 355 несовершеннолетних, что на 12,6% меньше, чем в 2019 году.

В то же время, главный государственный инспектор РФ отметил, что с начала нынешнего года количество пожаров увеличилось на 13%, погибших при пожарах — на 9,4%, а пострадавших — на 6,8%.

«С начала года количество пожаров на территории России составило 7 тыс. 628, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 417 человек (рост на 9,4%), из них 11 несовершеннолетних», — сказал он и добавил, что также при пожарах в новом году пострадали 267 человек, что также больше на 6,8%, чем за такой же период в 2019 году.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января в МЧС России сообщили, что свыше 400 человек, в том числе 11 детей, стали жертвами пожаров в жилых домах за первую декаду января.