Джакарта, , 13:45 — REGNUM Число погибших в результате мощного землетрясения в индонезийской провинции Западный Сулавеси увеличилось до 90 человек, сообщает Detik.

Известно, что 79 человек погибли в Мамуджу и 11 человек в Маджене.

В Индонезии заявили, что поиск жертв землетрясения проводился в четырех деревнях. Помимо Мамуджу, поиск пострадавших ведется и в Маджене.

На месте происшествия работают семь поисковых команд.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии пообещал восстановить дома жителей, пострадавших при землетрясении в Западном Сулавеси.

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