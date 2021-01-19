Астрахань, , 11:48 — REGNUM На территории СИЗО №1 в Астрахани произошло возгорание в административном здании. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

«Загорание в кабинете на втором этаже в административном здании на территории СИЗО № 1», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в 11:12 (10:12 мск) сотрудники противопожарных служб ликвидировали открытое горение.

При этом указывается, что к ликвидации пожара привлечены 34 человека и 10 единиц техники, и что пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новосибирске в результате пожара, произошедшего утром 19 января в гаражном комплексе на правобережье, погибли четыре человека.