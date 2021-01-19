Новосибирск, , 05:24 — REGNUM В Новосибирске в результате пожара, произошедшего утром 19 января в гаражном комплексе на правобережье, погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Трагедия произошла по адресу: ул. Почтовый лог, 1. Во время тушения пожара, вспыхнувшего на втором этаже гаражного комплекса в 03:34 по местному времени, были обнаружены тела четырёх человек, личности которых в настоящее время устанавливаются.

На место происшествия выехали первый заместитель руководителя СУ СК России по региону полковник юстиции Антон Бадулин, руководитель и следователи следственного отдела по Дзержинскому району, группа опытных следователей-криминалистов управления.

В настоящее время разбор завалов продолжается. Отмечается, что в здании могли находиться ещё люди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске ночью 19 января произошёл пожар в жилом двухэтажном доме барачного типа, погиб один человек.

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