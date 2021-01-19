Варшава, , 10:38 — REGNUM 18 января в Польше один из руководителей политической партии «Новые левые» в Свентокшиском воеводстве Роберт Плех устроил ДТП, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. В партии сообщили, что он будет исключен из её рядов. Об этом передает Dziennik.

Авария произошла около 22:00 часов по местному времени в городе Заборовице (Свентокшиское воеводство). «Мерседес» резко съехал с дороги на обочину и перевернулся. Никто не пострадал. Прибывшая на место происшествия полиция установила личность водителя и взяла у него тест на алкогольное опьянение. Оказалось, что в крови политика было 2,3 промилле алкоголя.

Председатель «Новых левых» в Свентокшиском воеводстве, депутат Анджей Шейна сообщил, что Плех будет исключен из партии.

«Наше объединение не терпит такой противоправной деятельности», — заявил он.