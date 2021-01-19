Джакарта, , 08:16 — REGNUM Число жертв землетрясения в Мамуджу и Маджене, индонезийской провинции Западный Сулавеси, увеличилось до 88, сообщает CNN Indonesia.

В поисково-спасательном агентстве уточнили, что из 88 погибших 77 были жителями Мамуджу, а 11 — жителями Маджене.

Сообщается, что 18 человек спаслись.

В Мамуджу идентифицировали 77 погибших, 41 женщина и 31 мужчина. Пол пятерых жертв пока не известен.

Кроме того, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметило, что 253 человека получили серьезные травмы, включая 189 жителей Мамуджу и 64 жителей Маджене. Между тем, общее количество пострадавших составило 679 человек. 19 435 человек эвакуировали в безопасные районы.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 потрясало провинцию Западный Сулавеси в Индонезии 15 января 2021 года.

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