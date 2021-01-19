Якутск, , 04:36 — REGNUM В Сунтарском районе Якутии прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения почты России, которая обвиняется в хищении в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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В ходе следствия установлено, что обвиняемая, используя своё служебное положение, имея доступ к деньгам, с 2019 года присвоила более 254 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области передано в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделений почтовой связи. Её обвинили в хищении 2 млн рублей.