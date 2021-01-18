Ульяновск, , 10:03 — REGNUM В Ульяновской области передано в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделений почтовой связи. Её обвинили в хищении 2 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что похищались средства, которые были предназначены для выплаты пенсий и пособий. По версии правоохранителей, фигурантка уголовного дела «вносила в единую автоматизированную систему недостоверные сведения о выплатах пенсий и пособий по беременности и родам».

В надзорном ведомстве отмечают, что нанесённый с сентября 2017 года по февраль 2018 года ущерб превысил 2 млн рублей, а полученными средствами обвиняемая распоряжалась по своему усмотрению.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновске одну из бывших предпринимательниц подозревают в совершении мошенничества с использованием ксерокопий паспортов бывших сотрудников: в полиции полагают, что она оформила на них займы. По данному факту проводится проверка.

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