Якутск, , 04:16 — REGNUM В Алданском районе Якутии 19 января в 03:44 по местному времени зафиксировано колебание земной коры на глубине 15 км, с магнитудой пять баллов. Эпицентр землетрясения находился в 16 км северо-восточнее от посёлка Ыллымах. Местное население землетрясение не ощутило, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

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Представителями администраций муниципальных образований проведена проверка жилых домов, сетей теплоэнергетического комплекса и объектов жизнеобеспечения в н.п. Ыллымах, Большой Нимныр, Нижний Куранах, Томмот и Алдан. Целостность конструкций не нарушена. Жалоб от населения не поступало.

Главное управление МЧС России по Якутии рекомендует жителям региона во избежание паники пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки тысяч жителей Индонезии, пострадавших от землетрясения в Западном Сулавеси, эвакуированы.