Мамуджу, , 09:59 — REGNUM Десятки тысяч жителей Индонезии, пострадавших от землетрясения в Западном Сулавеси, эвакуированы, сообщает Detik.

В общей сложности 19 435 человек были эвакуированы после землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего в Индонезии.

По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, 15 014 человек эвакуировали в округе Мамуджу и 4421 человек в округе Маджене. Созданы 25 пунктов приема беженцев. Пострадавших также проверят на коронавирус.

В результате землетрясения в Западном Сулавеси погиб 81 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одно землетрясение произошло в провинции Западный Сулавеси в Индонезии.

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