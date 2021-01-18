Йошкар-Ола, , 18:29 — REGNUM Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летней управляющей Дворца водных видов спорта по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

В феврале прошлого года в бассейне Дворца водных видов спорта утонула 24-летняя женщина.

«Причиной гибели молодой девушки в бассейне явилось несоблюдение требований государственных стандартов при оказании спортивно-оздоровительных услуг», — отметили в надзорном ведомстве.

Установлено, что управляющая учреждения не обеспечила оказание потребителям качественных услуг по плаванию. Девушка была допущена в бассейн без дежурного по спортивному залу и медицинского работника.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение двух лет и запретом на один год занимать руководящие должности в спортивно-оздоровительных организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, девушка погибла 10 февраля. После проведения доследственной проверки 20 февраля было возбуждено уголовное дело по факту оказания автономным учреждением «Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл» услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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Расследование данного дела вёл следственный отдел по Йошкар-Оле СУ СКР по республике под надзором городской прокуратуры.