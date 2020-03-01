Йошкар-Ола, , 17:58 — REGNUM Прокуратура Марий Эл признала законным возбуждение уголовного дела по п."в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека») после гибели 24-летней жительницы Йошкар-Олы в бассейне Дворца водных видов спорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

Уточняется, что в чаше бассейна девушка неправомерно находилась в отсутствие инструктора по плаванию, что не соответствует требования законодательства, государственных стандартов оказания физкультурно-оздоровительных услуг.

Расследование данного дела ведёт следственный отдел по Йошкар-Оле СУ СКР по республике.

ИА REGNUM напоминает, девушка погибла 10 февраля. После проведения доследственной проверки 20 февраля было возбуждено уголовное дело по факту оказания автономным учреждением «Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл» услуг, не отвечающим требованиям безопасности.