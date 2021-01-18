Ульяновск, , 16:29 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницы, тело которой было выброшено в реку. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Труп 32-летней женщины обнаружили в ходе поисковых мероприятий 15 января. Следствие полагает, что она была убита ножом в ночь на 14 января 2021 года, в совершении преступления подозревают её знакомого.

«Предварительно установлено, что обвиняемый заподозрил женщину в краже кольца и веника, пришёл к ней с ружьём и, запугав, вывел к реке, где нанёс несколько ударов ножом в грудь», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что полученные раны оказались смертельными, тело было выброшено в реку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В совершении данного преступления обвиняется ее 47-летний знакомый. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновске передано в суд уголовное дело о попытке убийства продавщицы магазина. Нападение было совершено 6 сентября 2020 года: следствие полагает, что обвиняемая нанесла работнице магазина многочисленные удары ножом.

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