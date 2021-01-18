Джакарта, , 07:13 — REGNUM До 96 человек возросло число жертв стихийных бедствий в провинциях Западное Сулавеси и Южный Калимантан в Индонезии. Об этом 18 января сообщил пресс-секретарь индонезийского Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Радитья Джати.

Представитель агентства рассказал о гибели 81 человека в результате землетрясения магнитудой 6,2 и последующих афтершоков в провинции Западное Сулавеси. Кроме того, 15 человек погибли в провинции Южный Калимантан в результате наводнений, вызванных проливными дождями.

Из обеих провинций были эвакуированы более 70 тысяч человек, в Западном Сулавеси землетрясением были разрушены около тысячи жилых домов. Поисково-спасательные работы в провинциях продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 56 погибших в результате землетрясения в Индонезии.

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