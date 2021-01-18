Эр-Рияд, , 01:40 — REGNUM Трое мирных жителей пострадали при взрыве снаряда, выпущенного с территории Йемена по населённому пункту на территории Саудовской Аравии. Об этом 18 января сообщает саудовское агентство SPA.

Снаряд был выпущен с территории Йемена по саудовской провинции Джизан. В результате взрыва снаряда, упавшего посреди одной из деревень, пострадали мужчина и двое детей. Они получили осколочные ранения, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

Напомним, гражданская война на территории Йемена между правительственными войсками и хуситами продолжается с 2014 года. Правительство Йемена с 2015 года образовало коалицию с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно запускают беспилотники со взрывчаткой и ракеты по районам Саудовской Аравии в ответ на бомбардировки районов, находящихся под их контролем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что повстанцы-хуситы пригрозили ответить на планы США внести их в список террористических организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Хуситы пригрозили США ответить в случае признания их террористами