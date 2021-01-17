Москва, , 20:21 — REGNUM Смерть четырёх членов экипажа сухогруза «Арвин», который затонул у берегов Турции, вызвала реакцию у пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 17 января в социальной сети Facebook.

«Соболезнования семьям погибших моряков», — написала Ольга Б.

Многие пользователи выразили свои соболезнования семьям погибших моряков. Они отмечают, что неважно, гражданами какой страны они были, всё равно это трагедия.

«Соболезнования семьям погибших, гражданами каких-бы стран они не были», — пишет Олег Д.

Ряд пользователей пришли к мнению, что, несмотря на ужасную трагедию, необходимо выяснить, почему судно пошло ко дну и в дальнейшем предотвратить подобные инциденты.

«Очередная трагедия! Жалко людей. А сколько их было и будет, страшно подумать», — поделилась Ludmila G.

Часть пользователей выразили уверенность, что произошедшее можно считать убийством, так как моряки пользовались достаточно старым судном, которое не обеспечивало их безопасность.

«Убийство! Люди вынуждены на железке 75-го года работать, потому что других вариантов нет. Только турки то тут причём», — считает Денис М.

Напомним, 17 января стало известно о смерти четырёх членов экипажа сухогруза «Арвин», который затонул у берегов Турции, включая двоих граждан России.