Анкара, , 15:57 — REGNUM Сухогруз «Арвин», который ранее затонул у берегов северной турецкой провинции Бартын, ходил под флагом Палау, а его экипаж в основном состоял из граждан Украины. Об этом 17 января сообщил губернатор данной провинции Синан Гюнер, его слова приводит Anadolu Ajansı.

«Мы заявили, что судно находилось под российским флагом, но потом узнали, что это был флаг Палау <…> Экипаж корабля — граждане Украины», — заявил он.

При этом ранее в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что владельцем судна является украинская компания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на борту погибшего у берегов Турции сухогруза было только два российских гражданина.