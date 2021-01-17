Анкара, , 15:22 — REGNUM Фрегат командования Военно-морских сил (ВМС) Турции направило к месту крушения российского сухогруза «Арвин» у побережья северной турецкой провинции Бартын минобороны страны. Об этом 17 января сообщает пресс-служба оборонного ведомства Турции на своей странице в соцсети Twitter.

«Фрегат командования ВМС Турции был направлен для поддержки поисково-спасательных работ сухогруза под российским флагом, который затонул у берегов (провинции) Бартын», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что при крушении у побережья Турции в Черном море российского сухогруза «Арвин» погибло два члена его экипажа.