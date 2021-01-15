Нижний Новгород, , 17:34 — REGNUM В Ленинском районе Нижнего Новгорода полицейские задержали местного жителя с крупной партией синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Во время проведения досмотра выяснилось, что у 20-летнего нижегородца имеется с собой 92 пакетика с 500 граммами наркотика синтетического происхождения.

Также при осмотре сотового телефона задержанного наркоторговца сотрудники правоохранительных органов обнаружили 46 фотографий с местами «закладок». В этих тайниках полицейские обнаружили еще 45 пакетиков с наркотиком.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.