Волгоград, , 16:50 — REGNUM 11-летний мальчик упал в яму с водой, вырытую коммунальщиками, в рабочем посёлке Городище Волгоградской области. Ребёнка спас прохожий, организована проверка, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Глубокая траншея расположена близи детской площадки на улице Пассара. Накануне, 14 января, 11-летний мальчик свалился в яму, наполненную ледяной водой. Друзья подростка не смогли самостоятельно ему помочь и бросились к прохожим. Один из них вытащил ребёнка. В прокуратуре намерены дать правовую оценку соблюдению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе в части обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ.

В администрации Городищенского района пояснили изданию «Волгоград-онлайн», что траншею выкопали ещё до Нового года. По словам замглавы района Сергея Будникова, в 2020 году на этой трубе было несколько порывов, ремонтные работы продолжаются до сих пор. Мать подростка обратилась в полицию.