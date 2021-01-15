Иваново, , 14:58 — REGNUM Житель Иваново признан судом виновным в вымогательстве более 3,8 млн рублей у бывшего главы одного из муниципальных районов региона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 января в пресс-службе УФСБ по Ивановской области. Уголовное дело в отношении указанного лица было возбуждено следственным отделением УФСБ России по Ивановской области.

Следствием и судом установлено, что житель областного центра 1976 года рождения вымогал у экс-главы одного из районов области деньги за неразглашение сведений, якобы порочащих честь и достоинство. Он сообщил бывшему чиновнику, что имел, якобы, контакты с сотрудниками правоохранительных органов, в том числе УФСБ, и может повлиять на проводимые ими мероприятия. При получении денег от потерпевшего мужчина был задержан.

Октябрьским районным судом Иваново фигурант дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Апелляционным определением Ивановского областного суда приговор оставлен без изменения.