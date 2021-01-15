Ижевск, , 13:08 — REGNUM В полицию Ижевска обратилась 67-летняя местная жительница, сообщив о краже средств на сумму около 1,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, в конец 2020 года женщина, следуя указаниям людей, которые представились биржевыми брокерами, установила несколько приложений для участия в биржевых торгах. Для того, чтобы делать ставки, она взяла кредиты в шести различных банках. В результате денег она лишилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по итогам 2020 года число зарегистрированных преступлений выросло на 3,8% по сравнению с показателем предыдущего года — 27 060 до 28 075 деяний. Наиболее значительный рост числа преступлений наблюдается по фактам мошенничества — их число выросло на 29,3%.

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