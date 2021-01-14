Ижевск, , 11:06 — REGNUM В Удмуртии по итогам 2020 года число зарегистрированных преступлений выросло на 3,8% по сравнению с показателем предыдущего года — 27 060 до 28 075 деяний. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В четырех районах региона преступность снизилась: на 15,7% — в Каракулинском районе, на 14,5% — в Красногорском, на 14,3% — в Кизнерском, на 12,3% — в Алнашском.

За прошедший год на 23,8% снизилось число хулиганств, на 20,7% — угонов транспортных средств, на 20,4% — незаконного оборота оружия, на 14,6% — грабежей, на 14,3% — изнасилований, на 4,2% — разбойных нападений.

При этом выросло число мошенничеств на 29,3%, краж имущества — на 12,4%, фактов нарушения правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека — на 12,3%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 8,8%, убийств на 6,3%. Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 25,2%.

При этом раскрываемость преступлений снизилась на 5% — с 54% в 2019 году до 49%.

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 10,6%. Количество преступных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, выросло на 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, за 12 месяцев 2019 года уровень преступности в Удмуртии вырос на 7%. Республика возглавила антирейтинг по этому показателю среди всех регионов Приволжского федерального округа.

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