Джакарта, , 10:59 — REGNUM Председатель парламента Индонезии Пуан Махарани попросила правительство принять срочные меры по эвакуации пострадавших при землетрясении, сообщает Detik.

Пуан Махарани заявила о необходимости работы с уязвимыми группами и создания больниц на местах.

Председатель парламента Индонезии также напомнила местным и центральным властям о необходимости предвидеть дальнейшие бедствия, особенно в зонах повышенного риска.

Известно, что в результате землетрясения магнитудой 6,2 в Индонезии 637 жителей получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило жителей Западного Сулавеси о возможности возникновения цунами.

Читайте также: Жителей Индонезии предупредили о возможности возникновения цунами