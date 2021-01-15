Красноярск, , 10:15 — REGNUM Житель Красноярского края организовал контрабандный канал поставки драгоценных металлов из посёлка Северо-Енисейский в город Красноярск. Его деятельность пресекли сотрудники краевого УФСБ.

Как сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе ведомства, 42-летний мужчина, планировавший сбыть партию добытого незаконным путём драгоценного металла, был задержан 7 мая 2020 года. Из оборота было изъято пять сплавленных из природного золота изделий массой 1 кг. Их стоимость составляет около 3 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 191 УК РФ). Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года на границе Калининградской области с Литвой был задержан грузовой автомобиль с грузом контрабандных сигарет.

Попытку контрабанды сигарет пресекли пограничники в Калининградской области