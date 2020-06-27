Калининград, , 12:15 — REGNUM Грузовой автомобиль с грузом контрабандных сигарет был задержан сотрудниками пограничного и таможенного контроля на границе Калининградской области с Литвой. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

Фура, следовавшая на выезд из Калининградской области в Литву была задержана для досмотра в автомобильном пункте пропуска через государственную границу «Чернышевское» (Кибартай). Вместо заявленного в сопроводительных документах груза в полуприцепе были обнаружены 705 тыс. пачек сигарет, скрытых от пограничного и таможенного контроля.

Контрабандный товар был изъят. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к организации канала незаконной переправки через границу табачных изделий. Отмечается, что канал контрабандной поставки сигарет был обнаружен сотрудниками пограничной службы при взаимодействии с управлением ФСБ РФ.

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