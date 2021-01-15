Ульяновск, , 09:44 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор водителю, который напал на задержавших его инспекторов ДПС. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл в посёлке Сурское ночью 21 июня 2020 года. По данным надзорного ведомства, в тот день 29-летний мужчина сел за руль ВАЗ-21 101 в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен двумя инспекторами ДПС. Правоохранители отмечают, что фигурант уголовного дела попытался скрыться, но его действия были пресечены.

«Видя одетых в форменное обмундирование сотрудников полиции, нападавший нанёс им руками и ногами несколько ударов по различным частям тела», — говорится в сообщении.

Мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему назначено два года колонии общего режима, приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области завершилось судебное разбирательство, к которому привёл конфликт между водителем и пассажиром в одном из сёл Майнского района. Последнему переломали ноги. Водитель получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима

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