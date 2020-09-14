Ульяновск, , 08:25 — REGNUM В Ульяновской области завершилось судебное разбирательство, к которому привёл конфликт между водителем и пассажиром. Последнему переломали ноги, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл 7 марта 2020 года в одном из сёл Майнского района. Разбирательства начались после того, как в больницу был госпитализирован мужчина с тяжёлыми переломами ноги. Правоохранители установили, что накануне потерпевший попросил водителя, проезжавшего по селу Тагай, доставить его домой.

«По ходу следования между мужчинами произошёл спонтанный конфликт, в ходе которого водитель, выйдя из машины, нанёс выходившему из салона пассажиру деревянной палкой несколько ударов по ноге», — говорится в сообщении.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Мужчине назначено полтора года лишения свободы в колонии общего режима.

В надзорном ведомстве уточняют, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Вейшкамского района, которого обвинили в смерти избитой матери и нападении на стража порядка. По версии правоохранителей, своей матери он нанёс несколько ударов руками и деревянной палкой по различным частям тела.

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