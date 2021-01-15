Джакарта, , 07:17 — REGNUM Землетрясение, произошедшее в Индонезии 14 января, полностью разрушило больницу в городе Мамуджу, под завалами которой остались люди. Об этом со ссылкой на представителя местной спасательной службы сообщает агентство France-Presse.

По словам спасателя, больница, расположенная в административном центре провинции Сулавеси, оказалась уничтожена. Под завалами здания находятся примерно десять человек.

«Она обрушилась, пациенты и персонал больницы оказались под завалами, мы проводим их эвакуацию»

По предварительным данным, свои дома в пострадавшем районе покинули около двух тысяч жителей. Разрушены оказались более 60 зданий, в том числе офис губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения магнитудой 6,2, которое 14 января произошло у побережья Индонезии, погибли три человека и пострадали 24.

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