Нижний Новгород, , 18:17 — REGNUM Жительница Ленинского района Нижегородской области лишилась всех своих накоплений, поверив представившемуся сотрудником банка аферисту. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве отмечают, что обратившаяся в полицию 45-летняя нижегородка рассказала правоохранителям о том, что недавно на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился «сотрудником службы безопасности банка».

Злоумышленник убедил женщину, что по ее банковскому счету якобы произошла сомнительная операция, в ходе которой был оформлен кредит. Под предлогом отмены несанкционированной операции мошенник вынудил гражданку оформить четыре кредита на общую сумму более 858 тысяч рублей и перевести эти деньги на «безопасный счет».

Потерпевшая призналась, что знала о подобных схемах мошенничества, но не распознала в словах злоумышленника ничего подозрительного и решила не перепроверять информацию в самом банке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступнику, если его удастся вычислить и задержать, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.